В столице произошло жуткое убийство 16-летней девушки из Закарпатья
28 июля, 2018, 09:16
В Оболонском р-не Киева произошло ужасное убийство девочки
Как стало известно ВартовимЕспресо из собственных источников, на Минском шоссе, в лесополосе обнаружили труп 16-летней девочки 2002 года рождения.
Девочка приехала в Киев в гости к родственникам из Закарпатской области, и вчера вечером решила сделать пробежку, но домой не вернулась и не отвечала на звонки.
Родственники вынуждены были обратиться в полицию и после розыскных действий, полицейские нашли тело девочки. Тело было полуобнаженное и с явными признаками удушения.
Мотивы и обстоятельства преступления будут устанавливать следователи и экспертиза. Личные вещи, телефон, сережки, наушники, остались у погибшей, что отрицает мотив ограбления.
- Как сообщалось, поляка, который в Киеве убил ножом украинца, арестовали.
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
-
Читайте также
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-