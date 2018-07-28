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В столице произошло жуткое убийство 16-летней девушки из Закарпатья

В Оболонском р-не Киева произошло ужасное убийство девочки

Как стало известно ВартовимЕспресо из собственных источников, на Минском шоссе, в лесополосе обнаружили труп 16-летней девочки 2002 года рождения.

Девочка приехала в Киев в гости к родственникам из Закарпатской области, и вчера вечером решила сделать пробежку, но домой не вернулась и не отвечала на звонки.

Родственники вынуждены были обратиться в полицию и после розыскных действий, полицейские нашли тело девочки. Тело было полуобнаженное и с явными признаками удушения.

Мотивы и обстоятельства преступления будут устанавливать следователи и экспертиза. Личные вещи, телефон, сережки, наушники, остались у погибшей, что отрицает мотив ограбления.

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