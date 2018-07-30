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Стало известно, какой тренер зарабатывает в Украине больше всех


фото: football24.ua
Обнародован рейтинг зарплат тренеров украинских футбольных клубов

Рейтинг был составлен на основе информации от тренеров, агентов и футбольных функционеров, сообщает SportArena.

Больше всего среди тренеров украинских клубов зарабатывает португалец Паулу Фонсека из "Шахтера", который получает $330 тыс. в месяц (около $4 млн в год). Александр Хацкевич в "Динамо" в пять раз меньше - $60 тыс. в месяц, третий в списке - Юрий Вернидуб из "Зари" - $20 тыс. Самая маленькая зарплата у тренера "Черноморца" болгарина Ангела Червенкова - $3 тыс.

Зарплаты тренеров клубов Премьер-лиги ($ в месяц)

1. Паулу Фонсека ( "Шахтер") - $330 тыс.

2. Александр Хацкевич ( "Динамо") - $60 тыс.

3. Юрий Вернидуб ( "Заря") - $20 тыс.

4. Василий Сачко ( "Ворскла") - $15 тыс.

5. Раванелли ( "Арсенал") - $10 тыс.

6. Александр Бабич ( "Мариуполь") $7,5 тыс.

6. Владимир Шаран ( "Александрия") - $7,5 тыс.

8. Роман Санжар ( "Олимпик") - $5 тыс.

9. Жилмар ( "Львов") - $5 тыс.

9. Александр Рябоконь ( "Десна") - $5 тыс.

9. Олег Бойчишин ( "Карпаты") - $4 тыс.

12. Червенков ( "Черноморец") - $3 тыс.

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