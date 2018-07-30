Стало известно, какой тренер зарабатывает в Украине больше всех
Рейтинг был составлен на основе информации от тренеров, агентов и футбольных функционеров, сообщает SportArena.
Больше всего среди тренеров украинских клубов зарабатывает португалец Паулу Фонсека из "Шахтера", который получает $330 тыс. в месяц (около $4 млн в год). Александр Хацкевич в "Динамо" в пять раз меньше - $60 тыс. в месяц, третий в списке - Юрий Вернидуб из "Зари" - $20 тыс. Самая маленькая зарплата у тренера "Черноморца" болгарина Ангела Червенкова - $3 тыс.
Зарплаты тренеров клубов Премьер-лиги ($ в месяц)
1. Паулу Фонсека ( "Шахтер") - $330 тыс.
2. Александр Хацкевич ( "Динамо") - $60 тыс.
3. Юрий Вернидуб ( "Заря") - $20 тыс.
4. Василий Сачко ( "Ворскла") - $15 тыс.
5. Раванелли ( "Арсенал") - $10 тыс.
6. Александр Бабич ( "Мариуполь") $7,5 тыс.
6. Владимир Шаран ( "Александрия") - $7,5 тыс.
8. Роман Санжар ( "Олимпик") - $5 тыс.
9. Жилмар ( "Львов") - $5 тыс.
9. Александр Рябоконь ( "Десна") - $5 тыс.
9. Олег Бойчишин ( "Карпаты") - $4 тыс.
12. Червенков ( "Черноморец") - $3 тыс.
- "Динамо" обменяло парагвайца Гонсалеса на бразильского футболиста "Сантоса" Витора Буэно.
- "Шахтер" отдал в аренду португальской "Витории Гимараэш" бразильского защитника Додо.
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