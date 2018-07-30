"Динамо" обменяло Гонсалеса на бразильского футболиста

30 июля, 2018, 10:49

"Динамо" завершило соглашение по обмену парагвайца Дерлиса Гонсалеса на бразильца Витора Буэно

Об этом сообщает Gazeta Esportiva.

Дерлис Гонсалес направится к "Сантоса", а из бразильского клуба в Киев переедет полузащитник Витор Буэно. Он будет арендован "Динамо" с последующим правом выкупа за 10 млн евро. Гонсалес уже подтвердил, что достиг соглашения с "Сантосом", который должен объявить о трансфере сегодня.

Обмен Гонсалеса на Витора Буэно оказался под угрозой срыва,из-за высоких финансовых требований парагвайца, который требовал от "Сантоса" платить такую же зарплату, которую он получал в "Динамо" - 1,5 млн евро в год.

За это киевский клуб отказался платить за аренду Витора Буэно, и настаивал исключительно на обмене футболистами.