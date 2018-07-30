"Динамо" обменяло Гонсалеса на бразильского футболиста
30 июля, 2018, 10:49
"Динамо" завершило соглашение по обмену парагвайца Дерлиса Гонсалеса на бразильца Витора Буэно
Об этом сообщает Gazeta Esportiva.
Дерлис Гонсалес направится к "Сантоса", а из бразильского клуба в Киев переедет полузащитник Витор Буэно. Он будет арендован "Динамо" с последующим правом выкупа за 10 млн евро. Гонсалес уже подтвердил, что достиг соглашения с "Сантосом", который должен объявить о трансфере сегодня.
Обмен Гонсалеса на Витора Буэно оказался под угрозой срыва,из-за высоких финансовых требований парагвайца, который требовал от "Сантоса" платить такую же зарплату, которую он получал в "Динамо" - 1,5 млн евро в год.
За это киевский клуб отказался платить за аренду Витора Буэно, и настаивал исключительно на обмене футболистами.
- 23-летний Витор Буэно играет на позиции центрального атакующего полузащитника, а также вингера и способен сыграть на обоих флангах. Кроме "Сантоса" выступал за "Ботафого".
- Дерлис Гонсалес прошлого сезона отыграл за "Динамо" в разных турнирах 33 матча, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.
- Этим летом в "Динамо" уже перешли два бразильца - защитник бразильского "Атлетико Паранаэнсе" Сидклей и хавбек "Палмейраса" Че Че.
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