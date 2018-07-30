Защитник "Шахтера" перешел в португальский клуб

30 июля, 2018, 13:29

"Шахтер" арендовал бразильского защитника Додо португальскому клубу "Витория Гимараэш"

Об этом сообщает официальный сайт команды из Португалии.

Арендное соглашение 19-летнего правого защитника рассчитано на один сезон. Додо перешел в "Шахтер" в конце 2017 года из бразильской "Коритиби" за 2 млн евро, но сыграл за дончан лишь в 3 матчах.

"Витория Гимараэш" в прошлом сезоне финишировала в чемпионата Португалии на девятом месте.