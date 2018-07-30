 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Защитник "Шахтера" перешел в португальский клуб


фото: vitoriasc.pt
"Шахтер" арендовал бразильского защитника Додо португальскому клубу "Витория Гимараэш"

Об этом сообщает официальный сайт команды из Португалии.

Арендное соглашение 19-летнего правого защитника рассчитано на один сезон. Додо перешел в "Шахтер" в конце 2017 года из бразильской "Коритиби" за 2 млн евро, но сыграл за дончан лишь в 3 матчах.

"Витория Гимараэш" в прошлом сезоне финишировала в чемпионата Португалии на девятом месте.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июля, 2018 понедельник

больше новостей

30 июля, 2018 понедельник

29 июля, 2018 воскресенье

28 июля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать