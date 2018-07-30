Защитник "Шахтера" перешел в португальский клуб
30 июля, 2018, 13:29
"Шахтер" арендовал бразильского защитника Додо португальскому клубу "Витория Гимараэш"
Об этом сообщает официальный сайт команды из Португалии.
Арендное соглашение 19-летнего правого защитника рассчитано на один сезон. Додо перешел в "Шахтер" в конце 2017 года из бразильской "Коритиби" за 2 млн евро, но сыграл за дончан лишь в 3 матчах.
"Витория Гимараэш" в прошлом сезоне финишировала в чемпионата Португалии на девятом месте.
- Ранее "Шахтер" лишился другого бразильского защитника - Марсио Асеведо, который перешел в "Атлетико Паранаэнсе".
- Украинский полузащитник Тарас Петряк, права на которого принадлежат "Шахтеру", сделал дубль за "Ференцварош" в чемпионате Венгрии.
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