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Саперы нашли на Донбассе запрещенные противопехотные мины из России

Военные саперы из состава Объединенных сил уничтожили на Донбассе установленные оккупантами противопехотные мины ПМН-2, которые запрещены международными конвенциями

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Военные саперы одной из бригад Вооруженных сил Украины, которые входят в состав Объединенных сил, уничтожили 14 противопехотных мин ПМН-2, которые были обнаружены возле одной из позиций в полосе обороны бригады. Еще 36 мин было обезврежено на месте, поскольку транспортировке они не подлежали", - говорится в сообщении.

За процессом подрыва найденных вражеских ПМН-2 наблюдали представители украинской стороны Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) и наблюдатели из миссии ОБСЕ в Украине.

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Отмечается, что российско-оккупационные войска установили свои взрывные устройства по всем правилам минирования и тщательно замаскировали. Мины установили в лесополосе ромбами по 4 единицы, а пятую ставили перед условной фигурой, чтобы запутать саперов и увеличить риск подрыва. Во время проведения самого разминирования ни один сапер не пострадал, проинформировали в пресс-центре.

Все найденные боеприпасы были 1987 года производства. В Вооруженных силах Украины они не используются и попали в Украину с территории Российской Федерации.

“В целом в районе проведения операции часто фиксируются запрещенные вражеские взрывные устройства. Их жертвами становятся как наши военнослужащие, так и мирные жители населенных пунктов Донецкой и Луганской областей Украины”, - добавили в штабе ООС.

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