Россияне и наемники пошли в наступление возле Крымского: 2 украинских воинов погибли, уничтожено 4 и ранено 6 нападающих

28 июля, 2018, 18:51

В субботу, 28 июля 2018 года, состоялось боевое столкновение участников Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе с российско-террористическими силами. События развернулись вблизи расположенного на берегу Северского Донца села Крымское Новоайдарского района Луганской области

Об этом говорится в информационном сообщении с ООС по состоянию на 18:00.

"...Используя режим прекращения огня, враг, силами диверсионно-разведывательной группы в составе до 15 боевиков предпринял попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское.

Но на пути их намерениям стали наши защитники, которые выполняли задания на наблюдательном посту и приняли бой с почти вчетверо превосходящим противником. Упорным удержанием занимаемых позиций они обеспечили подход резервной группы наших подразделений во главе с командиром роты", - отмечают военные.

Получив отпор, россияне под плотным огнем защитников Украины прибегли к отходу под прикрытием своей артиллерии. Их уход был отрезан огнем минометного подразделения Объединенных сил.

Во время боя противник понес значительные потери - до 4 убитыми и 6 ранеными.

С украинской стороны - 2 погибших и 2 раненых.