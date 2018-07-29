 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Приходько объяснила, почему отказалась от сотрудничества с партией Ляшко

Украинская певица и общественный деятель Анастасия Приходько прекратила контакты с Радикальной партией Олега Ляшко (РПЛ), поскольку не желает нести ответственность за действия представителей этой политсилы

Об этом она заявила в эфире программы "Досье" с Сергеем Руденко, которая вышла на телеканале Еспресо.TV вечером в субботу, 28 июля 2018 года.

"Я отказалась, потому, что что-то мне стремно. Я не знаю, как отвечать за поступки людей, к которым я не имею никакого отношения. Если в буду в партии, то мне придется отвечать за поступки партии.

Я умею отвечать сама за себя: если я что-то не то скажу, то я извинюсь, если я не то что-то сделаю, я это исправлю, а когда партия что-то набокупорит, что я буду делать? ... Так все. Нет! ", - отметила певица.

Читайте также: Вакарчук - президент, Зеленский - премьер. Почему это не очень смешно

При этом Приходько подтвердила, что в сентябре 2015 Олег Ляшко публично предложил ей присоединиться к возглавляемой им партии.

"Мы встретились. Говорили, обсуждали. Должны были на выборы в Киевсовет в 2015 году. У меня была неделя, чтобы обдумать это предложение", - подчеркнула она.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

29 июля, 2018 воскресенье

28 июля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать