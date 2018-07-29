Приходько объяснила, почему отказалась от сотрудничества с партией Ляшко
Об этом она заявила в эфире программы "Досье" с Сергеем Руденко, которая вышла на телеканале Еспресо.TV вечером в субботу, 28 июля 2018 года.
"Я отказалась, потому, что что-то мне стремно. Я не знаю, как отвечать за поступки людей, к которым я не имею никакого отношения. Если в буду в партии, то мне придется отвечать за поступки партии.
Я умею отвечать сама за себя: если я что-то не то скажу, то я извинюсь, если я не то что-то сделаю, я это исправлю, а когда партия что-то набокупорит, что я буду делать? ... Так все. Нет! ", - отметила певица.
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При этом Приходько подтвердила, что в сентябре 2015 Олег Ляшко публично предложил ей присоединиться к возглавляемой им партии.
"Мы встретились. Говорили, обсуждали. Должны были на выборы в Киевсовет в 2015 году. У меня была неделя, чтобы обдумать это предложение", - подчеркнула она.
- Напомним, в этой же программе Приходько заявила о собственных политических амбициях и создании своего общественного движения.
- Также она обещает прекратить творческую деятельность в случае избрания в Верховную Раду.
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