Приходько идет в политику

29 июля, 2018, 16:03

Певица и волонтер Анастасия Приходько вместе с комбатом батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша организует новое общественно-политическое движение

Об этом она заявила в эфире программы "Досье" с Сергеем Руденко, которая вышла на телеканале Еспресо.TV вечером в субботу, 28 июля 2018 года.

Приходько, в частности, подчеркнула, что имеет политические амбиции.

"Сейчас с комбатом "Аратты" Добровольческого движения Андреем Гергертом (позывной "Июнь") мы создаем общественное движение, в которое будут входить добровольцы, волонтеры. И мы заявим об этом движении. У нас очень большие амбиции", - отметила она.

В ответ на вопрос ведущего, будет ли выдвигать певица свою кандидатуру на следующих парламентских выборах, которые состоятся осенью 2019 года, Приходько ответила:

"Это я так не говорю. В мыслях очень много чего есть. Но я не могу сказать "Да", а потом этого не сделать. Пусть это будет еще в подвешенном состоянии".

Справка

Приходько начинала свою музыкальную карьеру в России, от имени которой она выступала на Евровидении-2009. С началом войны певица отказалась от всех российских наград и заняла открытую антипутинскую позицию.

Активно помогает военным, ездит с концертами в зону боевых действий.

Воспитывает дочь и сына.