Приходько идет в политику
Об этом она заявила в эфире программы "Досье" с Сергеем Руденко, которая вышла на телеканале Еспресо.TV вечером в субботу, 28 июля 2018 года.
Приходько, в частности, подчеркнула, что имеет политические амбиции.
"Сейчас с комбатом "Аратты" Добровольческого движения Андреем Гергертом (позывной "Июнь") мы создаем общественное движение, в которое будут входить добровольцы, волонтеры. И мы заявим об этом движении. У нас очень большие амбиции", - отметила она.
В ответ на вопрос ведущего, будет ли выдвигать певица свою кандидатуру на следующих парламентских выборах, которые состоятся осенью 2019 года, Приходько ответила:
"Это я так не говорю. В мыслях очень много чего есть. Но я не могу сказать "Да", а потом этого не сделать. Пусть это будет еще в подвешенном состоянии".
Справка
Приходько начинала свою музыкальную карьеру в России, от имени которой она выступала на Евровидении-2009. С началом войны певица отказалась от всех российских наград и заняла открытую антипутинскую позицию.
Активно помогает военным, ездит с концертами в зону боевых действий.
Воспитывает дочь и сына.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-