 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Приходько идет в политику

Певица и волонтер Анастасия Приходько вместе с комбатом батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша организует новое общественно-политическое движение

Об этом она заявила в эфире программы "Досье" с Сергеем Руденко, которая вышла на телеканале Еспресо.TV вечером в субботу, 28 июля 2018 года.

Приходько, в частности, подчеркнула, что имеет политические амбиции.

"Сейчас с комбатом "Аратты" Добровольческого движения Андреем Гергертом (позывной "Июнь") мы создаем общественное движение, в которое будут входить добровольцы, волонтеры. И мы заявим об этом движении. У нас очень большие амбиции", - отметила она.

В ответ на вопрос ведущего, будет ли выдвигать певица свою кандидатуру на следующих парламентских выборах, которые состоятся осенью 2019 года, Приходько ответила:

"Это я так не говорю. В мыслях очень много чего есть. Но я не могу сказать "Да", а потом этого не сделать. Пусть это будет еще в подвешенном состоянии".

Справка

Приходько начинала свою музыкальную карьеру в России, от имени которой она выступала на Евровидении-2009. С началом войны певица отказалась от всех российских наград и заняла открытую антипутинскую позицию.

Активно помогает военным, ездит с концертами в зону боевых действий.

Воспитывает дочь и сына.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июля, 2018 воскресенье

28 июля, 2018 суббота

больше новостей

29 июля, 2018 воскресенье

28 июля, 2018 суббота

27 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать