Приходько обещает прекратить петь, если ее изберут в Верховную Раду

29 июля, 2018, 17:47

В отличие от Русланы Лыжичко, Святослава Вакарчука и Златы Огневич, которые после избрания в парламент были не в состоянии оставить профессиональную сцену и в конце концов отказались от политической карьеры, Анастасия Приходько, в случае получения депутатского мандата, полностью посвятит себя работе в Верховной Раде

Об этом она заявила в эфире программы "Досье" с Сергеем Руденко, которая вышла на телеканале Еспресо.TV вечером в субботу, 28 июля 2018 года.

"Скажу откровенно: я не буду петь. Потому что нельзя быть, извините, на 2-х стульях", - отметила она.

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По словам певицы, политик должен быть исключительно политиком.

"Как это можно совместить? Здесь ты выходишь, делаешь одни дела, здесь ты выходишь петь. Не может такое быть. Или я пою, или я в политике. Два варианта не подходят", - отметила Приходько.