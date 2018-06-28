Манафорт получил $10 млн от Дерипаски, - СМИ

28 июня, 2018, 20:51

Ордер на обыск, документы которого стали известны 27 июня, указывает на тесную связь между главой предвыборной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом и российским олигархом Олегом Дерипаской

Об этом сообщает Голос Америки.

В документах, прилагаемых к запросу на ордер на обыск в июле 2017 года, агент ФБР сообщил, что налоговые документы компании, которую контролировал Манафорт с женой, свидетельствуют о получении кредита в 10 миллионов долларов от Дерипаски.

Разрешение на обыск апартаментов Манафорта в Вирджинии было предоставлено, и это позволило получить ключевые доказательства для выдвижения обвинений Мюллером против Манафорта в рамках расследования возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Документы также свидетельствуют, что Дерипаска финансировал консультационную работу Манафорта в Украине в 2005-2006 годах. Информация опирается на показания источника, имя которого было отредактировано, что может означать, что бывший подельник Манафорта выбрал сотрудничество со следствием.