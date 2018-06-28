Манафорт получил $10 млн от Дерипаски, - СМИ
Об этом сообщает Голос Америки.
В документах, прилагаемых к запросу на ордер на обыск в июле 2017 года, агент ФБР сообщил, что налоговые документы компании, которую контролировал Манафорт с женой, свидетельствуют о получении кредита в 10 миллионов долларов от Дерипаски.
Разрешение на обыск апартаментов Манафорта в Вирджинии было предоставлено, и это позволило получить ключевые доказательства для выдвижения обвинений Мюллером против Манафорта в рамках расследования возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года.
Документы также свидетельствуют, что Дерипаска финансировал консультационную работу Манафорта в Украине в 2005-2006 годах. Информация опирается на показания источника, имя которого было отредактировано, что может означать, что бывший подельник Манафорта выбрал сотрудничество со следствием.
- Манафорт обвиняется в связи с его лоббистской работой для пророссийского бывшего президента Украины Виктора Януковича в период перед началом его работы руководителем кампании Трампа в середине 2016 года.
- Обвинение против Манафорта включает сговор с целью отмывания денег, сговор с целью обмана правительства США и отказ от регистрации в качестве лоббиста иностранного правительства.
- Бывший зять Пола Манафорта согласился на сделку со следствием в рамках расследования о возможном российском вмешательстве в президентские выборы в США.
- 15 июня федеральная судья разрешила взять под стражу бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.
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