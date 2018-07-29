На индонезийском острове Ламбок произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла, есть жертвы
Такими являются данные Геологической службы США.
По информации официального представителя Агентства по предупреждению стихийных бедствий страны Сутопо Нугрохо, в результате землетрясения повреждены некоторые здания, есть погибшие и пострадавшие.
"По предварительным данным о влиянии землетрясения магнитудой 6,5 в Восточном Ломбоке: погибли 3 человека, 2 раненых и десятки поврежденных зданий. Повторные толчки наблюдались 43 раза", - написал он в своем Twitter. Данные о пострадавших от землетрясения туристах пока не поступали.
По словам Нугрохо, количество жертв может возрасти. В то же время угрозы возникновения цунами нет. Сбор данных продолжается.
Data sementara dampak gempa 6,4 SR di Lombok Timur: 3 orang tewas, 2 luka dan puluhan bangunan rusak. Gempa susulan 43 kali sampai 29/7/2018 pukul 08.09 WIB. BPBD masih melakukan pendataan. Korban diperkirakan bertambah. Masyarakat dan turis diminta tenang adanya gempa susulan. pic.twitter.com/dT8KAeC2b6— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 июля 2018 г.
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