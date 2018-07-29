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На индонезийском острове Ламбок произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла, есть жертвы

На острове Ламбок в Индонезии в воскресенье, 29 июля, произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла, эпицентр землетрясения находился в 1 км на юго-восток от города Лелонгкен на глубине 7,5 км

Такими являются данные Геологической службы США.

По информации официального представителя Агентства по предупреждению стихийных бедствий страны Сутопо Нугрохо, в результате землетрясения повреждены некоторые здания, есть погибшие и пострадавшие.

"По предварительным данным о влиянии землетрясения магнитудой 6,5 в Восточном Ломбоке: погибли 3 человека, 2 раненых и десятки поврежденных зданий. Повторные толчки наблюдались 43 раза", - написал он в своем Twitter. Данные о пострадавших от землетрясения туристах пока не поступали.

По словам Нугрохо, количество жертв может возрасти. В то же время угрозы возникновения цунами нет. Сбор данных продолжается.

 

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