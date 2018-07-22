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Иран всколыхнуло землетрясение, число пострадавших продолжает расти

В результате землетрясения магнитудой 5,9 баллов на западе Ирана пострадали 146 человек

Об этом сообщает государственное телевидение ИРИ.

Глава Центра по чрезвычайным ситуациям Ирана Пир Хюсейн Коливенд сообщил, что 41 пострадавший был госпитализирован.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Толчки в 5,9 балла по шкале Рихтера произошли в воскресенье на западе Ирана. Новое землетрясение произошло буквально через несколько часов после толчков силой в 4,7 и 5,7 баллов в провинции Хормозган на юге.

 

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