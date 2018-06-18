На Японию обрушилось мощное землетрясение: есть погибшие и более 200 раненых

18 июня, 2018, 07:53

Землетрясение магнитудой 6,1 этим утром произошел в городе Осака - втором по величине мегаполисе в Японии

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на японского государственного вещателя NHK.

В результате этого природного бедствия остановилась работа заводов в главной промышленной зоне города, были разрушены водные магистрали.

По словам премьер-министра Синдзо Абэ, власти сейчас оценивает ущерб и что ее главным приоритетом является безопасность жителей.

По данным журналистов, в результате землетрясения погибло трое людей, среди которых 9-летняя девочка и 80-летний мужчина. Более 200 человек получили ранения.