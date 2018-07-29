На Львовщине пьяный депутат убил пенсионерку
Водителем оказался депутат Сокальской городского совета от партии "Воля" Василий Петрушка, написал в Facebook народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.
По его данным, Петрушка работает в Сокальской районной больнице.
"Сейчас Петрушка госпитализирован и по имеющейся информации врачи, что-то там крутят-мутят пытаясь отмазать коллегу. Именно поэтому очень важна максимальная огласка этого дела!" - подчеркнул нардеп.
Также политик требует усилить ответственность за вождение в нетрезвом состоянии.
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По данным ГУ Нацполиции Львовской области, за рулем был 43-летний житель города Сокаль. Он выехал на встречную полосу и сбил 72-летнюю местную жительницу. После автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом "Тернополь - Червоноград". Пенсионерка скончалась на месте. Пассажиры автобуса и сам депутат не пострадали.
"У водителя "Фиата" было обнаружено 1,6 промилле алкоголя в крови. Он задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения", - рассказали в отделе коммуникации полиции области.
Норма алкоголя в крови - максимум 0,2 промилле. Депутату грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.
Справка
Согласно открытой статистики МВД, на дорогах Украины гибнет в 4 раза больше людей, чем во время боевых действий на Востоке.
- Напомним, вечером, 24 июля, в Киеве водитель внедорожника Hummer H2 с госномером AI8888IO, насмерть сбил десятилетнюю девочку на регулируемом пешеходном переходе. После чего, не останавливаясь, он попытался скрыться, а также снял номерные знаки с автомобиля.
- От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. По горячим следам полиция задержала водителя. Им оказался бывший боксер, владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения.
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