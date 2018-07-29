На Львовщине пьяный депутат убил пенсионерку

29 июля, 2018, 15:46

В районе населенного пункта Новый Витков Львовской области нетрезвый водитель Fiat Scudo врезался в автобус и сбил насмерть женщину, сообщили в полиции области

Водителем оказался депутат Сокальской городского совета от партии "Воля" Василий Петрушка, написал в Facebook народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

По его данным, Петрушка работает в Сокальской районной больнице.

"Сейчас Петрушка госпитализирован и по имеющейся информации врачи, что-то там крутят-мутят пытаясь отмазать коллегу. Именно поэтому очень важна максимальная огласка этого дела!" - подчеркнул нардеп.

Также политик требует усилить ответственность за вождение в нетрезвом состоянии.

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По данным ГУ Нацполиции Львовской области, за рулем был 43-летний житель города Сокаль. Он выехал на встречную полосу и сбил 72-летнюю местную жительницу. После автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом "Тернополь - Червоноград". Пенсионерка скончалась на месте. Пассажиры автобуса и сам депутат не пострадали.

"У водителя "Фиата" было обнаружено 1,6 промилле алкоголя в крови. Он задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения", - рассказали в отделе коммуникации полиции области.

Норма алкоголя в крови - максимум 0,2 промилле. Депутату грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Справка

Согласно открытой статистики МВД, на дорогах Украины гибнет в 4 раза больше людей, чем во время боевых действий на Востоке.