 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Львовщине пьяный депутат убил пенсионерку

В районе населенного пункта Новый Витков Львовской области нетрезвый водитель Fiat Scudo врезался в автобус и сбил насмерть женщину, сообщили в полиции области

Водителем оказался депутат Сокальской городского совета от партии "Воля" Василий Петрушка, написал в Facebook народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

По его данным, Петрушка работает в Сокальской районной больнице.

"Сейчас Петрушка госпитализирован и по имеющейся информации врачи, что-то там крутят-мутят пытаясь отмазать коллегу. Именно поэтому очень важна максимальная огласка этого дела!" - подчеркнул нардеп.

Также политик требует усилить ответственность за вождение в нетрезвом состоянии.

Читайте также: Украинцы тысячами убивают друг друга в авариях на дорогах. Почему так происходит

По данным ГУ Нацполиции Львовской области, за рулем был 43-летний житель города Сокаль. Он выехал на встречную полосу и сбил 72-летнюю местную жительницу. После автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом "Тернополь - Червоноград". Пенсионерка скончалась на месте. Пассажиры автобуса и сам депутат не пострадали.

"У водителя "Фиата" было обнаружено 1,6 промилле алкоголя в крови. Он задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения", - рассказали в отделе коммуникации полиции области.

Норма алкоголя в крови - максимум 0,2 промилле. Депутату грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Справка

Согласно открытой статистики МВД, на дорогах Украины гибнет в 4 раза больше людей, чем во время боевых действий на Востоке.

  • Напомним, вечером, 24 июля, в Киеве водитель внедорожника Hummer H2 с госномером AI8888IO, насмерть сбил десятилетнюю девочку на регулируемом пешеходном переходе. После чего, не останавливаясь, он попытался скрыться, а также снял номерные знаки с автомобиля.
  • От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. По горячим следам полиция задержала водителя. Им оказался бывший боксер, владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июля, 2018 воскресенье

28 июля, 2018 суббота

больше новостей

29 июля, 2018 воскресенье

28 июля, 2018 суббота

27 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать