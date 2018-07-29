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Климкин ответил на решение Совета федерации РФ по поводу Крыма

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решением Совета федерации о провозглашении 19 апреля "Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)" Россия демонстрирует свою слабость, "огрызаясь" на проукраинские декларации стран Запада

Об этом министр написал на своей странице в Twitter.

"Вчерашним выпадом по Крыму Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран. Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти исправления сегодняшним преступлениям. РФ ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир - в международном праве", - отметил глава украинской дипломатии.

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  • Следует заметить, что с точки зрения этнологов и историков нынешние Краснодарский и Ставропольский края Россия является этническим украинским регионом "Кубань", где после отстранения от власти последнего российского императора Николая II Кровавого было провозглашено о создании украинской "Кубанской Народной Республики", что, как и ЗУНР, собиралась присоединиться к Великой Украине.
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