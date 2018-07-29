Климкин ответил на решение Совета федерации РФ по поводу Крыма

29 июля, 2018, 17:26

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решением Совета федерации о провозглашении 19 апреля "Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)" Россия демонстрирует свою слабость, "огрызаясь" на проукраинские декларации стран Запада