Климкин ответил на решение Совета федерации РФ по поводу Крыма
Об этом министр написал на своей странице в Twitter.
"Вчерашним выпадом по Крыму Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран. Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти исправления сегодняшним преступлениям. РФ ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир - в международном праве", - отметил глава украинской дипломатии.
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Вчерашним выпадом по Крыму Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран. Жалкий ход:немного покопаться в истории, чтобы найти исправление сегодняшним преступлениям. РФ ищет аргументы в прошлом,а цивилизованный мир - в международном праве— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 июля 2018 г.
- Следует заметить, что с точки зрения этнологов и историков нынешние Краснодарский и Ставропольский края Россия является этническим украинским регионом "Кубань", где после отстранения от власти последнего российского императора Николая II Кровавого было провозглашено о создании украинской "Кубанской Народной Республики", что, как и ЗУНР, собиралась присоединиться к Великой Украине.
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