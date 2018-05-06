Конец России. Украинские военные заказали тендер на изучение настроений на Кубани
Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок ProZorro.
Стоимость контракта - 1,6 млн грн.
Заказчиком выступает войсковая часть А4398. Как свидетельствуют открытые источники, под этим кодом раньше работал Центр информационно-психологических операций Военно-морских сил Украины в Севастополе, но после захвата Крыма он переехал в Бровары и сменил название на 72-й главный Центр информационно-психологических операций сил специальных операций Украины.
Для исследования будут опрашивать жителей Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Ростовской области, а также включенного Крыма.
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У них будут спрашивать, насколько они довольны путинским режимом и тому подобное.
Также им будут задавать вопросы о деятельности местной власти, уровне личного дохода. Их также попросят указать пол, возраст, образование, национальность, профессию, семейное положение и статус и прочее.
Кроме того, военных интересует выявление эффективных каналов коммуникации с различными группами населения прилегающих к Украине территорий.
Предполагается, что исследование будет проводиться с помощью фокус-групп и личных интервью в домашних условиях. На основании результатов исследователи разделят людей по целевым группам и создадут социально-демографический портрет каждой из них.
В заявке на проведение тендера говорится, что исследования нужно провести с 15 июня по 1 октября 2018 года.
- Напомним, с началом войны мысли о необходимости возвращения под юрисдикцию Украины этнических земель украинцев в составе современной России высказывали лидеры украинских правых сил Дмитрий Корчинский и Дмитрий Ярош, а также председатель Донецкой облВГА Павел Жебривский и министр инфраструктуры Владимир Омелян.
- Ежегодно 25 августа, то есть на следующий день после празднования Дня Независимости, украинцы всего мира чтят первых украинских поселенцев на Кубани.
- В 1918-1920 гг. там существовала украинская Кубанская Народная Республика (КубНР), которая вслед за ЗУНР подала заявку на присоединение к УНР, однако была разгромлена большевиками.
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