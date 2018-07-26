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Смертельное ДТП в Черкассах: водителя арестовали без права залога


фото: procherk.info
Суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал без права залога водителя, который насмерть сбил женщину и ее 4-летнего сына

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Приднепровский районный суд заключил под стражу виновника аварии, произошедшей на перекрестке улиц Черновола-Чайковского в г. Черкассы и повлекшей смерть 2 людей. Водителя арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, что 38-летний житель Харькова подозревается в совершении преступления по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

24 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем “BMW-318” и двигаясь по улице Вячеслава Чорновила, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Fiat Doblo.

После столкновения, автомобиль Fiat Doblo выехал на пешеходный переход и совершил наезд на женщину и ее малолетнего сына, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу, на разрешенный сигнал светофора. В результате ДТП пешеходы от полученных травм погибли на месте.

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