Смертельное ДТП в Черкассах: водителя арестовали без права залога

26 июля, 2018, 20:59

Суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал без права залога водителя, который насмерть сбил женщину и ее 4-летнего сына

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Приднепровский районный суд заключил под стражу виновника аварии, произошедшей на перекрестке улиц Черновола-Чайковского в г. Черкассы и повлекшей смерть 2 людей. Водителя арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, что 38-летний житель Харькова подозревается в совершении преступления по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

24 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем “BMW-318” и двигаясь по улице Вячеслава Чорновила, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Fiat Doblo.

После столкновения, автомобиль Fiat Doblo выехал на пешеходный переход и совершил наезд на женщину и ее малолетнего сына, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу, на разрешенный сигнал светофора. В результате ДТП пешеходы от полученных травм погибли на месте.