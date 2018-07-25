Появилось видео смертельного ДТП в Черкассах, где погибла женщина и ребенок полицейского

25 июля, 2018, 13:29

В сети опубликовали видео страшной аварии в Черкассах, в результате которой погибла семья полицейского - жена и четырехлетний ребенок

Соответствующее видео появилось на YouTube странице информационного агентства "Крапива".

24 июля в Черкассах произошло ДТП с двумя легковушками, в результате которого погибли 28-летняя женщина и ее 4-летний сын. Авария случилась на перекрестке ул. Вячеслава Чорновила и Чайковского. Автомобиль BMW въехал в Fiat, который от удара отбросило на пешеходный переход. В это время по переходу шли женщина 1990 года рождения с ребенком 2014 года рождения.

Пресс-служба полиции Области сообщили, что погибшие - жена и сын местного сотрудника полиции, а подозреваемый в совершении ДТП уже задержан. Открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение".