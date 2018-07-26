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"Мариуполь" сыграл вничью с "Юргорденом" в Лиге Европы


фото: fcmariupol.com
Во втором квалификационном раунде Лиги Европы "Мариуполь" сыграл в гостях вничью со шведским "Юргорденом"

Лига Европы. Второй квалификационный раунд. Первый матч

"Юргорден" (Швеция) - "Мариуполь" (Украина) 1:1

Голы: Баджи, 90+4 - Яворский, 37

Повторный матч состоится 2 августа в Одессе.

Если "Мариуполь" осилит второй раунд отбора Лиги Европы, то его соперником по следующему кругу квалификации станет победитель матчей между французским "Бордо" и латвийским "Вентспилсом".

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