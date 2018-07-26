"Мариуполь" сыграл вничью с "Юргорденом" в Лиге Европы
26 июля, 2018, 22:07
Во втором квалификационном раунде Лиги Европы "Мариуполь" сыграл в гостях вничью со шведским "Юргорденом"
Лига Европы. Второй квалификационный раунд. Первый матч
"Юргорден" (Швеция) - "Мариуполь" (Украина) 1:1
Голы: Баджи, 90+4 - Яворский, 37
Повторный матч состоится 2 августа в Одессе.
Если "Мариуполь" осилит второй раунд отбора Лиги Европы, то его соперником по следующему кругу квалификации станет победитель матчей между французским "Бордо" и латвийским "Вентспилсом".
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23 июля состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы, по какой другому представителю Украины - "Заре" в соперники досталась португальская "Брага".
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В этот же день стало известно, что "Динамо" в третьем раунде отбора Лиги чемпионов встретится с чешской "Славией".
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