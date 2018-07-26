Появилась брендовая "умная одежда", которая будет награждать вас за то, что вы ее носите

26 июля, 2018, 15:00

Компания Tommy Hilfiger показала свою первую коллекцию умной одежды Xplore

Но, как пишет TechCrunch, дистанционного управления музыкой, сообщениями и картами от одежды ожидать не стоит: все, что будет делать встроенный чип - это следить за тем, как часто владелец носит свой наряд.

Умные одежда и обувь появились на рынке около трех лет назад. Tommy Hilfiger не пошла уже привычным путем в разработке таких вещей: в то время как большинство производителей стараются сделать жизнь своих клиентов более удобной (например, недавно levi's совместно с Google Advanced Technology представили джинсовую куртку, с помощью которой владелец может управлять музыкой, диктовать сообщения и получать советы от GPS) - компания запустила программу лояльности, встроенную в свои вещи.

Одежда через Bluetooth подключается к приложению XPLORE, которое пока доступно только на iOS, и определяет, как часто пользователь носит ее. За это компания начисляет бонусные баллы, которые после можно обменять на скидки и подарочные карты.

В коллекцию Xplore вошли футболки, свитшоты, худи, джинсы, куртки, кепки и сумки, стоимость которых начинается от $90.