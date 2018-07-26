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Появилась брендовая "умная одежда", которая будет награждать вас за то, что вы ее носите

Компания Tommy Hilfiger показала свою первую коллекцию умной одежды Xplore

Но, как пишет TechCrunch, дистанционного управления музыкой, сообщениями и картами от одежды ожидать не стоит: все, что будет делать встроенный чип - это следить за тем, как часто владелец носит свой наряд.

Умные одежда и обувь появились на рынке около трех лет назад. Tommy Hilfiger не пошла уже привычным путем в разработке таких вещей: в то время как большинство производителей стараются сделать жизнь своих клиентов более удобной (например, недавно levi's совместно с Google Advanced Technology представили джинсовую куртку, с помощью которой владелец может управлять музыкой, диктовать сообщения и получать советы от GPS) - компания запустила программу лояльности, встроенную в свои вещи.

Одежда через Bluetooth подключается к приложению XPLORE, которое пока доступно только на iOS, и определяет, как часто пользователь носит ее. За это компания начисляет бонусные баллы, которые после можно обменять на скидки и подарочные карты.

В коллекцию Xplore вошли футболки, свитшоты, худи, джинсы, куртки, кепки и сумки, стоимость которых начинается от $90.

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