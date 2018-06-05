Передвижная квартира. Дизайнер создал чемодан с офисом и кухней
5 июня, 2018, 14:30
Итальянский дизайнер Марк Сэдлер разработал функциональный чемодан, в который встроены офис, кровать и мини-кухня
Об этом пишет Lonely Planet.
Всего есть три чемодана с разным наполнением. В первом оборудованный офис: есть розетки, стол и раскладное кресло. Также есть ящики, в которые можно сложить необходимые вещи.
В чемодане-кровати - деревянный каркас и мягкий матрас. Также есть чемодан-кухня и она оборудована электроэнергией. Здесь есть плита, холодильник, раскладной стол и столовые приборы.
Все чемоданы изготовлены из прочного алюминия, ручки и ремни кожаные.
Чемодан-офис стоит €4900, с кроватью – €6900, а чемодан-кухня – €6500. Приобрести их можно на сайте.
- Ранее испанская студия CESS выпустила шрифт Artphabet, в который вошло 26 иллюстраций букв в стиле известных картин.
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