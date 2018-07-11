Тейлор Свифт снялась в шляпе украинского дизайнера
Об этом он рассказал в своем Instagram.
Певица Тейлор Свифт снялась для августовского выпуска американского Harper's Bazaar.
Специально для этого выпуска певица взяла интервью у британской модели Патти Бойд, которая была популярна в 1970-х.
Для журнала снималась Патти не только одна. На одной из фотографий Патти и Тейлор, очень похожи внешне, позируют вместе. На фото Свифт одета в наряды Saint Laurent, Dior, Miu Miu, Gucci. На одном из снимков она позирует в шляпе украинского дизайнера Руслана Багинского.
Патти была музой многих музыкантов. Она была замужем за Джорджем Харрисоном из The Beatles и Эриком Клэптоном. Когда Патти и Джордж из The Beatles поженились, музыканты были лучшими друзьями. Но позже Эрик влюбился в Бойд, и впоследствии модель вступила в брак с ним.
Над съемкой для августовского номера работал британский фотограф Алекси Любомирски.
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