Тейлор Свифт снялась в шляпе украинского дизайнера

11 июля, 2018, 13:58

Певица Тейлор Свифт снялась для журнала Harper's Bazaar в шляпе от украинского дизайнера Руслана Багинского

Об этом он рассказал в своем Instagram.

Певица Тейлор Свифт снялась для августовского выпуска американского Harper's Bazaar.

Специально для этого выпуска певица взяла интервью у британской модели Патти Бойд, которая была популярна в 1970-х.

Для журнала снималась Патти не только одна. На одной из фотографий Патти и Тейлор, очень похожи внешне, позируют вместе. На фото Свифт одета в наряды Saint Laurent, Dior, Miu Miu, Gucci. На одном из снимков она позирует в шляпе украинского дизайнера Руслана Багинского.

Патти была музой многих музыкантов. Она была замужем за Джорджем Харрисоном из The Beatles и Эриком Клэптоном. Когда Патти и Джордж из The Beatles поженились, музыканты были лучшими друзьями. Но позже Эрик влюбился в Бойд, и впоследствии модель вступила в брак с ним.

Над съемкой для августовского номера работал британский фотограф Алекси Любомирски.