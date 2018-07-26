Лига Европы: где и когда смотреть матч "Юргорден" - "Мариуполь"

26 июля, 2018, 08:53

Сегодня матчем против шведского "Юргордена" в еврокубках стартует первый украинский клуб - "Мариуполь"

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Первый матч

"Юргорден" (Швеция) - "Мариуполь" (Украина)

Начало - 20:00

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Если "Мариуполь" осилит второй раунд отбора Лиги Европы, то его соперником по следующему кругу квалификации станет победитель матчей между французским "Бордо" и латвийским "Вентспилсом".

"Мариуполь" уже провел один официальный матч в этом сезоне и в 1-м туре чемпионата Украины уступил в гостях луганской "Заре" - 1:2.