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Лига Европы: где и когда смотреть матч "Юргорден" - "Мариуполь"


фото: uefa.com
Сегодня матчем против шведского "Юргордена" в еврокубках стартует первый украинский клуб - "Мариуполь"

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Первый матч

"Юргорден" (Швеция) - "Мариуполь" (Украина)

Начало - 20:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Если "Мариуполь" осилит второй раунд отбора Лиги Европы, то его соперником по следующему кругу квалификации станет победитель матчей между французским "Бордо" и латвийским "Вентспилсом".

"Мариуполь" уже провел один официальный матч в этом сезоне и в 1-м туре чемпионата Украины уступил в гостях луганской "Заре" - 1:2.

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