Лига Европы: где и когда смотреть матч "Юргорден" - "Мариуполь"
26 июля, 2018, 08:53
Сегодня матчем против шведского "Юргордена" в еврокубках стартует первый украинский клуб - "Мариуполь"
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Первый матч
"Юргорден" (Швеция) - "Мариуполь" (Украина)
Начало - 20:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
Если "Мариуполь" осилит второй раунд отбора Лиги Европы, то его соперником по следующему кругу квалификации станет победитель матчей между французским "Бордо" и латвийским "Вентспилсом".
"Мариуполь" уже провел один официальный матч в этом сезоне и в 1-м туре чемпионата Украины уступил в гостях луганской "Заре" - 1:2.
- 23 июля состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы, по которой другому представителю Украины - "Заре" - в соперники досталась португальская "Брага".
- В этот же день стало известно, что "Динамо" в третьем раунде отбора Лиги чемпионов встретится с чешской "Славией".
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