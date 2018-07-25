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"Свобода, бл*": тюремная песня Pussy Riot в поддержку Олега Сенцова


фото: стоп-кадр з кліпу
Российская панк-группа Pussy Riot опубликовала клип в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку в колонии в России уже 72-й день

Видео на песню "Кошмары" появилось на официальном Youtube-канале группы.

В видеоряде клипа использованы картины с изображением тюремного быта и лица в Балаклаве - характерный для Pussy Riot образ. А трек является кавером на песню из коллекции французской галеристки, искусствоведа и певицы Дины Верни. Уроженка Бессарабии собирала и исполняла русскоязычные тюремные песни и даже выпустила альбом "Блатные песни" в 1975 году.

В описании к ролику говорится: "Требуем освободить Олега Сенцова, который 72 дня держит голодовку". Клип опубликован 24 июля. Сейчас он уже собрал более 5000 просмотров.

  • Напомним, во время финального матча чемпионата мира по футболу, который прошел в Москве, четыре участницы Pussy Riot выбежали на поле, требуя освободить политзаключенных и прекратить незаконные аресты на митингах.
  • Суд арестовал на 15 суток участников российской группы Pussy Riot Ольгу Курачову и Петра Верзилова, которые выбежали на поле стадиона в Москве во время финала чемпионата мира по футболу
  • Также аналогичное наказание получила другая участница группы — Вероника Никульшина.
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