"Свобода, бл*": тюремная песня Pussy Riot в поддержку Олега Сенцова

25 июля, 2018, 12:53

Российская панк-группа Pussy Riot опубликовала клип в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку в колонии в России уже 72-й день

Видео на песню "Кошмары" появилось на официальном Youtube-канале группы.

В видеоряде клипа использованы картины с изображением тюремного быта и лица в Балаклаве - характерный для Pussy Riot образ. А трек является кавером на песню из коллекции французской галеристки, искусствоведа и певицы Дины Верни. Уроженка Бессарабии собирала и исполняла русскоязычные тюремные песни и даже выпустила альбом "Блатные песни" в 1975 году.

В описании к ролику говорится: "Требуем освободить Олега Сенцова, который 72 дня держит голодовку". Клип опубликован 24 июля. Сейчас он уже собрал более 5000 просмотров.