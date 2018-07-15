"Полицейский вступает в игру" - Pussy Riot выбежали на поле финала ЧМ с требованием освобождения политзаключенных РФ
15 июля, 2018, 21:53
В Москве четверо участников Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу с перформансом "Полицейский вступает в игру"
Об этом группа сообщает в Facebook.
Pussy Riot сообщили, что этой акцией требуют освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также возможности политической конкуренции в России.
Участники Pussy Riot доставлены в полицию. В МВД РФ официально подтвердили задержание.
"Молния! ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ! Всего несколько минут назад чотверо Pussy Riot выступили на финальном матче Чемпионата мира по футболу - "Полицейский вступает в игру"
"Сегодня 11 лет как умер великий русский поэт Дмитрий Пригов. Пригов создал образ милиционера, носителя небесной государственности в русской культуре", - среди прочего говорится на странице.
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