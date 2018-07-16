 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Активистка Pussy Riot арестована на 15 суток за акцию на финале ЧМ-2018

Активистка группы Pussy Riot Вероника Никульшина, которая выбежала на поле во время финала чемпионата мира по футболу, получила 15 суток ареста

Об этом сообщают российские СМИ.

Суд признал ее виновной по административной статье о нарушении правил поведения на спортивных мероприятиях. Никульшиной также запретили посещать спортивные соревнования сроком на три года.

Дела трех других активистов рассмотрят в скором времени.

  • Напомним, во время финального матча чемпионата мира по футболу, который прошел в Москве, четыре участницы Pussy Riot выбежали на поле, требуя освободить политзаключенных и прекратить незаконные аресты на митингах.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июля, 2018 понедельник

больше новостей

16 июля, 2018 понедельник

15 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать