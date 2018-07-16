Активистка Pussy Riot арестована на 15 суток за акцию на финале ЧМ-2018

16 июля, 2018, 19:55

Активистка группы Pussy Riot Вероника Никульшина, которая выбежала на поле во время финала чемпионата мира по футболу, получила 15 суток ареста

Об этом сообщают российские СМИ.

Суд признал ее виновной по административной статье о нарушении правил поведения на спортивных мероприятиях. Никульшиной также запретили посещать спортивные соревнования сроком на три года.

Дела трех других активистов рассмотрят в скором времени.