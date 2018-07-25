Директор Госбюро расследований рассказал, сколько будут платить администрации ведомства
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал директор ГБР Роман Труба.
Внешняя комиссия выбрала 27 победителей руководящего состава Бюро - директоров территориальных органов и руководителей управлений центрального аппарата. Согласно законодательству, все они пройдут проверку государственными органами власти.
По словам Трубы, заработная плата руководящего состава Бюро будет равняться примерно 36-40 тысяч гривен.
"Это оклад, без надбавок, которые предусмотрены действующим законодательством", - отметил он.
ГБР имеет намерения начать свою работу уже в сентябре 2018 года. Руководство долго проводило переговоры относительно помещения для центрального аппарата и на прошлой неделе подписало договор относительно здания на проспекте Победы.
"Это будет помещение центрального аппарата. Кроме того, еще с марта мы начали работу по получению помещений для территориальных управлений. Абсолютное большинство государственных органов пошло нам на встречу и выделило их. Мы уже на завершающей стадии заключения соответствующих договоров”, - добавил Труба.
Отмечается, что в прошлом году в бюджете была заложена сумма для материально-технической базы, ремонта помещений, закупки техники для Госбюро. Всего на центральный аппарат и территориальные управления выделено около 70 млн гривен.
"После проведения определенных подсчетов будем обращаться к правительству с просьбой выделении дополнительной суммы”, - заявил директор ГБР.
- Напомним, все кандидаты на должности Государственного бюро расследований, которых конкурсные комиссии будут рекомендовать к назначению, обязательно проходить исследование с применением полиграфа.
- В июле Госбюро расследований объявило конкурс на более 40 руководящих должностей, среди которых руководители следственных отделов и заместители руководителей управлений.
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