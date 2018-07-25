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Директор Госбюро расследований рассказал, сколько будут платить администрации ведомства

Директора территориальных органов и руководители управлений центрального аппарата Государственного бюро расследований будут получать оклад в размере 36-40 тысяч гривен

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал директор ГБР Роман Труба.

Внешняя комиссия выбрала 27 победителей руководящего состава Бюро - директоров территориальных органов и руководителей управлений центрального аппарата. Согласно законодательству, все они пройдут проверку государственными органами власти.

По словам Трубы, заработная плата руководящего состава Бюро будет равняться примерно 36-40 тысяч гривен.

"Это оклад, без надбавок, которые предусмотрены действующим законодательством", - отметил он.

ГБР имеет намерения начать свою работу уже в сентябре 2018 года. Руководство долго проводило переговоры относительно помещения для центрального аппарата и на прошлой неделе подписало договор относительно здания на проспекте Победы.

"Это будет помещение центрального аппарата. Кроме того, еще с марта мы начали работу по получению помещений для территориальных управлений. Абсолютное большинство государственных органов пошло нам на встречу и выделило их. Мы уже на завершающей стадии заключения соответствующих договоров”, - добавил Труба.

Отмечается, что в прошлом году в бюджете была заложена сумма для материально-технической базы, ремонта помещений, закупки техники для Госбюро. Всего на центральный аппарат и территориальные управления выделено около 70 млн гривен.

"После проведения определенных подсчетов будем обращаться к правительству с просьбой выделении дополнительной суммы”, - заявил директор ГБР.

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