Победители конкурсов на должности в ГБР будут проходить полиграф

3 июля, 2018, 20:18

Все кандидаты на должности Государственного бюро расследований, которых конкурсные комиссии будут рекомендовать к назначению, обязательно будут проходить испытание с применением полиграфа

На этом подчеркнул директор Государственного бюро расследований Роман Труба, информирует пресс-служба ведомства.

Он обратил внимание, что Кабинет министров внес изменения в "Порядок проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа в Государственном бюро расследований", которым перенес этап полиграфа после проведения собеседований.

"Это логичный и очевидный шаг, который мы предлагали сделать. Проведение исследования с помощью полиграфа – длительный и сложный этап, в том числе для кандидатов. Неправильно заставлять человека проходить полиграф, если неизвестно, станет ли он работником ГБР. Таких «потенциальных» работников – несколько тысяч", – подчеркнул директор бюро.

При этом он отметил, что после собеседования, интервьюирование кандидатов может быть более конкретизированным.

В то же время Труба разъяснил, что конкурс на 219 должностей центрального аппарата бюро будет проходить по старому порядку, то есть все кандидаты должны пройти полиграф.

Он также обратил внимание, что Государственное бюро расследований – единственный орган, где до поступления на службу, а также не реже одного раза в год, сотрудники проходят полиграф.

"Такого требования нет ни в одном государственном органе, в том числе и в новых антикоррупционных органах", - подчеркнул Труба.