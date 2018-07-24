Ученые показали, как выглядит мозг мухи "изнутри"
Как пишет Engadget, снимки позволят исследователям понять, какую роль нейроны играют в поведении насекомого.
Мозг мухи невелик, размером с маковое зернышко, однако создание подробной карты из 100 тыс. нейронов до сих пор оставалось серьезной проблемой. Традиционные методы исследования не позволяли получить достаточно четкие изображения мозга насекомого.
Исследователи создали систему из высокоскоростных камер-микроскопов, которые могут быстро обрабатывать образцы мозга, и робота, способного брать образцы вещества и доставлять его к объективам.
В результате ученые получили 21 млн изображений и 7 тыс. элементов мозга, а затем соединили их в одно трехмерное изображение. Все данные, полученные в ходе исследования, опубликованы в свободном доступе.
В сообщении института отмечается, что таким образом ученые хотят помочь другим исследователям лучше понять, как устроен мозг насекомого.
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