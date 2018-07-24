Лесные пожары в Греции: погибли уже 74 человека

24 июля, 2018, 20:51

Сильные лесные пожары, разгоревшиеся в Греции, привели к гибели 74 человек

Об этом сообщает The Financial Tmes.

Опустошительные лесные пожары, пронесшиеся по греческому побережью вблизи Афин, убили как минимум 74 человека. Отмечается, что в борьбе с пожарами в окрестностях греческой столицы задействованы сотни пожарных. Кроме того, многим местным жителям пришлось покинуть свои дома.

По информации, морские пограничники Греции эвакуировали более 700 человек с местных пляжей, куда они бежали в попытке спастись от огня и дыма.