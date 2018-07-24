Жертвами пожаров в Греции стали по меньшей мере 50 человек
Об этом сообщает издание BBC.
Согласно данным Красного Креста, во дворе виллы в приморском селе Мате, которое находится в центре катастрофы, было обнаружено 26 тел погибших. До этого официальное число жертв составило 24 человека.
Премьер-министр страны Алексис Ципрас заявил, что были мобилизованы все службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, он объявил чрезвычайное положение в районе Аттики.
Правительство попросило другие европейские страны отправить в Грецию вертолеты и дополнительных пожарных, чтобы помочь справиться с огнем.
Сотни пожарных борются с горящим огнем, а некоторые люди покидают свои дома, которые неподалеку от Афин. Сотрудники аварийной службы используют лодки и вертолеты для эвакуации людей с пляжа.
По словам чиновников, сейчас проводится поисково-спасательная операция для 10 туристов, которые спаслись от огня на лодке.
Большинство жертв попала в ловушку в Мате, который находится на расстоянии 40 км на северо-восток от Афин: они умерли или в своих домах, или в автомобилях.
По меньшей мере 104 человека получили повреждения, среди жертв - 16 детей.
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