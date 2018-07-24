Пожары в Греции: 8 украинцев обратились за помощью

24 июля, 2018, 19:49

Восемь украинцев обратились к консулу Украины в Греции за помощью в выезде из города Кинета

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на консульскую службу МИД Украины.

По словам директора департамента консульской службы Василия Кирилича, по состоянию на 19 часов 24 июля 2018 консул установил связь с восемью гражданами Украины, среди которых четверо взрослых и четверо детей.

"Они не находятся в опасности. Это очень важно. В связи с выражением желания уехать из города Кинета, им оказывается содействие в поиске другого места жительства в Афинах. Они должны отбыть в Украину 26 июля", - сообщил Кирилич.

Представитель МИД добавил, что украинцы не пострадали в результате пожаров в Греции.

"Координационный центр сообщил, что по состоянию на 15:40 не идентифицированы граждане Украины среди пострадавших или погибших. Не поступали также в координационный центр обращения по розыску украинских граждан, которые могли бы находиться в зоне стихийного бедствия. Продолжаются поисковые работы в зоне стихийного бедствия. Посольство поддерживает постоянную связь с Координационным центром пожарной охраны и пресс-службой министерства защиты граждан", - сказал Кирилич.