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В США разрешили распространять чертежи для печати 3D-оружия

В США завершился суд между Госдепартаментом и конструктором Коди Уилсоном, который в 2013 году опубликовал первые чертежи для 3D-печати оружия

Как сообщают Foxnews, суд постановил, что ограничивать распространение макетов оружия противозаконно из-за права на свободное распространение информации.

Начиная с августа, Минюст США не будет ограничивать распространение чертежей через интернет, а сам Уилсон даже получил на это лицензию. В дальнейшем мужчина планирует запустить веб-сайт, где каждый пользователь сможет заказать оружие на свой вкус, а позже распечатать его на своем принтере. Он будет находиться по адресу defcad.com.

В архиве чертежей появятся не только чертежи оружия, которые разработал Уилсон и его компания Defense Distributed, но и подробные инструкции по созданию аналогичных устройств от других энтузиастов. В дальнейшем любой человек сможет зайти на сайт, скачать чертежи и напечатать его на 3D-принтере. В случае, если местные законы не запрещают этого.

"Наверное, страны, где свободное ношение огнестрельного оружия запрещено, будут блокировать сайт, - отмечает издание,- но, как показывает опыт других стран, обойти любую блокировку можно всего в несколько кликов".

В 2013 году Дилсон выложил в сеть чертежи своего первого напечатанного пистолета The Liberator - однозарядное пластиковое оружие 38-го калибра. В пояснительном тексте он рассказал, что печать такого оружия обошлась ему в $ 10, а выстрелить из него можно было один раз. Позже он смог усовершенствовать это оружие.

Когда число загрузок этого чертежа перевалило за 100 тыс., Уилсон получил требование от Государственного департамента США с запретом на публикации подобных документов, объяснив это тем, что пластиковое боевое оружие можно незаметно проносить через рамки металлодетектора. Данные о пистолете удалили из общего доступа, а Уилсон подал иск в суд.

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