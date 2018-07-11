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Американец создает онлайн-архив чертежей оружия, которое можно напечатать

Американский оружейник Коди Уилсон, который в 2013 году первым в мире представил напечатанный на 3D-принтере пистолет, занимается созданием архива чертежей для печати оружия

Он будет находиться по адресу defcad.com, пишет Wired.

В архиве чертежей появятся не только чертежи оружия, которые разработал Уилсон и его компания Defense Distributed, но и подробные инструкции по созданию аналогичных устройств от других энтузиастов. В дальнейшем любой человек сможет зайти на сайт, скачать чертеж и напечатать его на 3D-принтере. В случае, если местные законы не запрещают этого.

В 2013 году Уилсон выложил в сеть чертежи своего первого напечатанного пистолета The Liberator - однозарядного пластикового оружия 38-го калибра. Когда число загрузок этого чертежа перевалило за 100 тыс., Уилсон получил требование от Государственного департамента США с запретом на публикации подобных документов.

Уилсона обвинили в нарушении положения закона об обороте оружия. Ему пришлось закрыть сайт и выложить чертежи на The Pirate Bay. В 2015 году он подал в суд на правительство США за нарушение двух конституционных прав - на владение оружием и на свободу слова. В результате Министерство юстиции США предложило Уилсону мировое соглашение.

Пока неизвестно, когда на defcad.com появится весь архив печатной оружия. Кроме того, библиотека предложит клиентам напечатать оружие на местном 3D-принтере.

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день рынок печатного оружия не может иметь опасных последствий, поскольку печать пистолета на 3D-принтере стоит существенно дороже, чем покупка аналогичного устройства на черном рынке.

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