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Мужчина потерял оружие в диване в IKEA. Его нашел ребенок и выстрелил


фото: polit.ru
В США шестилетний ребенок нашел в диване пистолет, который в магазине IKEA потерял посетитель, и выстрелил из него

Об этом пишет BBC Украина.

Один из покупателей сел на диван, чтобы испытать его. В этот момент оружие выпало на диванную подушку. Мужчина не заметил, как потерял оружие, и пошел дальше по магазину.

Впоследствии пистолет нашел шестилетний ребенок и начал им играть. За несколько минут игры ребенок выстрелил в подушку. Только тогда покупатель понял, что он потерял свой пистолет.

"Как только владелец оружия осознал, что в магазине возник переполох, то быстро заявил о себе и полностью сотрудничал со следствием", - заявили в полиции.

В результате инцидента никто не пострадал. Ни мужчину, ни работников магазина не орестовали. Компания IKEA выразила "искренние извинения" семье ребенка.

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