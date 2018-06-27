Мужчина потерял оружие в диване в IKEA. Его нашел ребенок и выстрелил
27 июня, 2018, 13:21
В США шестилетний ребенок нашел в диване пистолет, который в магазине IKEA потерял посетитель, и выстрелил из него
Об этом пишет BBC Украина.
Один из покупателей сел на диван, чтобы испытать его. В этот момент оружие выпало на диванную подушку. Мужчина не заметил, как потерял оружие, и пошел дальше по магазину.
Впоследствии пистолет нашел шестилетний ребенок и начал им играть. За несколько минут игры ребенок выстрелил в подушку. Только тогда покупатель понял, что он потерял свой пистолет.
"Как только владелец оружия осознал, что в магазине возник переполох, то быстро заявил о себе и полностью сотрудничал со следствием", - заявили в полиции.
В результате инцидента никто не пострадал. Ни мужчину, ни работников магазина не орестовали. Компания IKEA выразила "искренние извинения" семье ребенка.
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