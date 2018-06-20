Состоялась жеребьевка Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Мариуполь", занявший в чемпионате Украины пятое место, начнет борьбу в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. На этой стадии 26 июля и 2 августа украинский клуб встретится с шведским "Юргорденом". Первый матч мариупольцы сыграют в гостях, ответный - дома.
"Юргорден" в прошлом чемпионате Швеции финишировал третьим, пропустив вперед "Мальме" и АИК. В новом первенстве, которое проходит по ситемой весна-осень, клуб из Стокгольма после 12 туров идет четвретим.
Остальные украинских клубов вступят в борьбу в еврокубках позже. В Лиге Европы нашу страну также будут представлять "Ворскла" и "Заря". На групповом раунде Лиги чемпионов будет играть "Шахтер", а "Динамо" начнет выступления в самом престижном турнире с третьего отборочного этапа.
- В прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал мадридский "Атлетико".
- Лигу чемпионов в третий раз подряд выиграл другой испанский клуб — "Реал", который в финале победил в Киеве английский "Ливерпуль".
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