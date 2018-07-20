Усик и Гассиев прошли процедуру взвешивания перед боем

20 июля, 2018, 17:25

Состоялось взвешивание перед поединком между украинским боксером Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым

Сегодня в Москве состоялась официальная процедура взвешивания перед поединком между Усиком и Гассиевым. Украинец и россиянин уложились в лимит первой тяжелой категории (до 90,7 кг) и показали одинаковый вес - 89,9 кг.

Накануне во время финальной пресс-конференции перед боем Усик и Гассиев устроили традиционную дуэль взглядов.

Бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве, его победитель станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 90,7 кг).

Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA в Гассиева.

Читайте также: Почему чехарда с тренерами вылезет Усику боком