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Усик и Гассиев прошли процедуру взвешивания перед боем


фото: twitter
Состоялось взвешивание перед поединком между украинским боксером Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым

Сегодня в Москве состоялась официальная процедура взвешивания перед поединком между Усиком и Гассиевым. Украинец и россиянин уложились в лимит первой тяжелой категории (до 90,7 кг) и показали одинаковый вес - 89,9 кг.

  • Накануне во время финальной пресс-конференции перед боем Усик и Гассиев устроили традиционную дуэль взглядов.

  • Бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве, его победитель станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 90,7 кг).

  • Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA в Гассиева.

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