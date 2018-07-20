Усик и Гассиев устроили первую дуэль взглядов

20 июля, 2018, 08:08

Украинский боксер Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев провели традиционную дуэль взглядов перед боем

Накануне в Москве Усик и Гассиев встретились на финальной пресс-конференции перед поединком, после которой устроили дуэль взглядов.

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