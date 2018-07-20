Усик и Гассиев устроили первую дуэль взглядов
20 июля, 2018, 08:08
Украинский боксер Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев провели традиционную дуэль взглядов перед боем
Накануне в Москве Усик и Гассиев встретились на финальной пресс-конференции перед поединком, после которой устроили дуэль взглядов.
@usykaa & Gassiev face-off after today's Final Press Conference!! #UsykGassiev #AliTrophy pic.twitter.com/NPZ4BYmRfi— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 19 июля 2018 г.
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Перед боем с россиянином Александр Усик объявил, что уволил своего тренера Сергея Ватаманюка.
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Бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве, его победитель станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 90,7 кг).
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Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA у Гассиева.
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