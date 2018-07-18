Почему чехарда с тренерами вылезет Усику боком

18 июля, 2018, 15:00

Дмитрий Марценишин

Из-за постоянных смен тренеров украинский боксер Александр Усик рискует потерять чемпионские титулы

Неожиданная отставка

На Александра Усика 21 июля ожидает главный бой в карьере. Украинец будет спорить в Москве с россиянином Муратом Гассиев за звание абсолютного чемпиона мира. Победитель займет все четыре титула в тяжелом весе (до 90,7 кг) - по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

И вот перед таким важным боем Александр Усик ошарашил всех новостью, что он уволил своего тренера Сергея Ватаманюка. С ним он работал с самого начала профессиональной карьеры в 2013 году. Сначала Ватаманюк был вторым тренером, а в прошлом году стал главным.

Именно он выводил Усика на победные поединки Всемирной боксерской суперсерии против немца Марко Хука и латыша Майрис Бриедис. Тем более странно было услышать заявление боксера, Ватаманюк не был для него настоящим тренером.

"Он не был моим тренером по-настоящему, просто помогал мне в определенных вещах. Сейчас мы расстались, потому что то, что он давал, не помогало мне развиваться. Я не хочу работать с человеком просто потому, чтобы кто-то был. Он хороший парень , но хороший парень - это не профессия ", - сказал Усик, который отметил, что прекратил сотрудничество с Ватаманюком после боя с Бриедис.

К поединку с Муратом Гассиев боксера готовит Рас Абнер, который уже помогал Усику перед боем с американцем Майклом Ханетром в начале 2017 года. Этот канадец известный в мире бокса и опытный человек, но не тренер, а катмен (специалист, который работает с рассечениями и другими травмами, полученными в ходе боя). Поэтому 21 июля Александр Усик, по сути, останется один на один с Муратом Гассиев и его опытнейшим американским тренером Абелем Санчесом.

Старые проблемы

Джеймс Али Башир

Проблемы с тренерами актуальны для Усика с 2017 года. Именно тогда он принял спорное решение освободить Джеймса Али Башира - американца, который работал с ним почти с самого начала профессиональной карьеры и привел к титулу чемпиона мира в сентябре 2016 года, когда Усик победил поляка Кшиштофа Гловацки.

Такой шаг украинского боксера, сразу выглядел ложным, потому что Башир обладает колоссальным опытом. Еще в 1970-х он был одним из тренеров в команде легендарного Мохаммеда Али. А потом много лет ассистировал Эмануэль Стюард - тренер Владимира Кличко.

Усик под руководством Башира самом деле прогрессировал, быстро освоился на профессиональном ринге, а главное - достиг результата. А вот после увольнения американца боксер остановился в росте, что в конце концов признал и сам.

Сначала Усик объяснил увольнение Башира желанием вернуться к своему тренеру в любительском боксе - Анатолия Ломаченко, который сделал его олимпийским чемпионом. Но эта идея была плохой. Ломаченко-старший постоянно сосредоточен на подготовке другого украинского чемпиона, своего сына - Василия Ломаченко, поэтому не в состоянии уделять Усику достаточно внимания. Одной лишь разработанной программы тренировок и подсказок по видео недостаточно.

Негативные последствия

Сергей Ватаманюк

Первые негативные последствия неопределенности Александра Усика с тренером были заметны еще во время боя против Макла Хантера. Впервые за время выступлений среди профи, Усик настолько неудачно начал поединок и проиграл три стартовых раунда на судейских карточках. Позже украинец спас положение и выиграл остальные раунды, но критику получил заслуженную.

В четвертьфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии против немца Марко Хука он отбоксировал намного увереннее и победил экс-чемпиона мира техническим нокаутом.

Но уже следующий бой с Майрис Бриедис чуть не закончился для Александра Усика первой среди профи поражением. Украинец проиграл по очкам первую половину боя и спасся только в заключительных раундах. После поединка выяснилось, что Усик выиграл с перевесом всего в один судейский голос - если бы один из рефери не отдал ему предпочтение в 12 раунде, то победил бы Бриедис.

Самой большой проблемой Усика в полуфинале суперсерии стало отсутствие четкого плана на встречу. Бриедису удалось затянуть украинца в открытый бой, где он имел преимущество. И только лучшая физическая подготовка Александра Усика позволила ему перехватить инициативу, когда в латыша закончились силы.

Эксперты отмечали, что Усику не удалось использовать свои сильные стороны. Ранее украинец старался избегать откровенных разменов ударами и лишний раз не рисковать. Наш боксер не является панчером и никогда не гнался за нокаутом. Усик доминировал в ринге благодаря постоянному движению, лучшей работе "на ногах" и постепенно изнурял соперника. Он брал верх общим количеством разнообразных ударов, постепенно становилась критической для оппонента и приводила в нокаут.

Что делать дальше

Джеймс Али Башир уже призвал Усика не отступать от присущего ему стиля и ни в коем случае не устраивать из Гассиева выгодную сопернику рубку.

"Усику нельзя вступать в силовое противостояние с Гассиев, это не его стиль. Стиль Усика - дипломатия, движение, скорость. Ему нужно продолжать этим пользоваться и не изменять себе, чтобы кому-то угодить", - убежден американец.

К советам Башира украинцу стоит прислушаться. А после поединка с Гассиев, промоутерам Усика с K2 Promotions следует наконец найти для своего лучшего боксера тренера надлежащего уровня. Украинских промоутеровдолжна была чему-то научить хотя бы история с тренером Владимира Кличко. Ведь после смерти своего многолетнего тренера Эмануэля Стюарда наш знаменитый боксер так и не нашел специалиста, который бы соответствовал его собственному уровню.

Недостатки младшего Владимира и неопытного американца Джонатона Бэнкса ни были заметными, только когда Кличко на предыдущем багаже ​​уверенно победил россиянина Александра Поветкина и болгарина Кубрата Пулева.

Эти недостатки повлезали наружу, когда чемпион начал сдавать физически и на первый план вышли стратегия и тактика. Когда Владимир Кличко проигрывал два своих последних в карьере поединка британцам Тайсону Фьюри и Джошуа, в его углу не хватало тренерского мнения. Не хватало так же, как его сейчас не хватает в углу Александра Усика.