 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Почему чехарда с тренерами вылезет Усику боком


фото: K2 Promotions
Из-за постоянных смен тренеров украинский боксер Александр Усик рискует потерять чемпионские титулы

Неожиданная отставка

На Александра Усика 21 июля ожидает главный бой в карьере. Украинец будет спорить в Москве с россиянином Муратом Гассиев за звание абсолютного чемпиона мира. Победитель займет все четыре титула в тяжелом весе (до 90,7 кг) - по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

И вот перед таким важным боем Александр Усик ошарашил всех новостью, что он уволил своего тренера Сергея Ватаманюка. С ним он работал с самого начала профессиональной карьеры в 2013 году. Сначала Ватаманюк был вторым тренером, а в прошлом году стал главным.

Именно он выводил Усика на победные поединки Всемирной боксерской суперсерии против немца Марко Хука и латыша Майрис Бриедис. Тем более странно было услышать заявление боксера, Ватаманюк не был для него настоящим тренером.

"Он не был моим тренером по-настоящему, просто помогал мне в определенных вещах. Сейчас мы расстались, потому что то, что он давал, не помогало мне развиваться. Я не хочу работать с человеком просто потому, чтобы кто-то был. Он хороший парень , но хороший парень - это не профессия ", - сказал Усик, который отметил, что прекратил сотрудничество с Ватаманюком после боя с Бриедис.

К поединку с Муратом Гассиев боксера готовит Рас Абнер, который уже помогал Усику перед боем с американцем Майклом Ханетром в начале 2017 года. Этот канадец известный в мире бокса и опытный человек, но не тренер, а катмен (специалист, который работает с рассечениями и другими травмами, полученными в ходе боя). Поэтому 21 июля Александр Усик, по сути, останется один на один с Муратом Гассиев и его опытнейшим американским тренером Абелем Санчесом.

Старые проблемы

Джеймс Али Башир

Проблемы с тренерами актуальны для Усика с 2017 года. Именно тогда он принял спорное решение освободить Джеймса Али Башира - американца, который работал с ним почти с самого начала профессиональной карьеры и привел к титулу чемпиона мира в сентябре 2016 года, когда Усик победил поляка Кшиштофа Гловацки.

Такой шаг украинского боксера, сразу выглядел ложным, потому что Башир обладает колоссальным опытом. Еще в 1970-х он был одним из тренеров в команде легендарного Мохаммеда Али. А потом много лет ассистировал Эмануэль Стюард - тренер Владимира Кличко.

Усик под руководством Башира самом деле прогрессировал, быстро освоился на профессиональном ринге, а главное - достиг результата. А вот после увольнения американца боксер остановился в росте, что в конце концов признал и сам.

Сначала Усик объяснил увольнение Башира желанием вернуться к своему тренеру в любительском боксе - Анатолия Ломаченко, который сделал его олимпийским чемпионом. Но эта идея была плохой. Ломаченко-старший постоянно сосредоточен на подготовке другого украинского чемпиона, своего сына - Василия Ломаченко, поэтому не в состоянии уделять Усику достаточно внимания. Одной лишь разработанной программы тренировок и подсказок по видео недостаточно.

Негативные последствия

Сергей Ватаманюк

Первые негативные последствия неопределенности Александра Усика с тренером были заметны еще во время боя против Макла Хантера. Впервые за время выступлений среди профи, Усик настолько неудачно начал поединок и проиграл три стартовых раунда на судейских карточках. Позже украинец спас положение и выиграл остальные раунды, но критику получил заслуженную.

В четвертьфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии против немца Марко Хука он отбоксировал намного увереннее и победил экс-чемпиона мира техническим нокаутом.

Но уже следующий бой с Майрис Бриедис чуть не закончился для Александра Усика первой среди профи поражением. Украинец проиграл по очкам первую половину боя и спасся только в заключительных раундах. После поединка выяснилось, что Усик выиграл с перевесом всего в один судейский голос - если бы один из рефери не отдал ему предпочтение в 12 раунде, то победил бы Бриедис.

Самой большой проблемой Усика в полуфинале суперсерии стало отсутствие четкого плана на встречу. Бриедису удалось затянуть украинца в открытый бой, где он имел преимущество. И только лучшая физическая подготовка Александра Усика позволила ему перехватить инициативу, когда в латыша закончились силы.

Эксперты отмечали, что Усику не удалось использовать свои сильные стороны. Ранее украинец старался избегать откровенных разменов ударами и лишний раз не рисковать. Наш боксер не является панчером и никогда не гнался за нокаутом. Усик доминировал в ринге благодаря постоянному движению, лучшей работе "на ногах" и постепенно изнурял соперника. Он брал верх общим количеством разнообразных ударов, постепенно становилась критической для оппонента и приводила в нокаут.

Что делать дальше

Джеймс Али Башир уже призвал Усика не отступать от присущего ему стиля и ни в коем случае не устраивать из Гассиева выгодную сопернику рубку.

"Усику нельзя вступать в силовое противостояние с Гассиев, это не его стиль. Стиль Усика - дипломатия, движение, скорость. Ему нужно продолжать этим пользоваться и не изменять себе, чтобы кому-то угодить", - убежден американец.

К советам Башира украинцу стоит прислушаться. А после поединка с Гассиев, промоутерам Усика с K2 Promotions следует наконец найти для своего лучшего боксера тренера надлежащего уровня. Украинских промоутеровдолжна была  чему-то научить  хотя бы история с тренером Владимира Кличко. Ведь после смерти своего многолетнего тренера Эмануэля Стюарда наш знаменитый боксер так и не нашел специалиста, который бы соответствовал его собственному уровню.

Недостатки младшего Владимира и неопытного американца Джонатона Бэнкса ни были заметными, только когда Кличко на предыдущем багаже ​​уверенно победил россиянина Александра Поветкина и болгарина Кубрата Пулева.

Эти недостатки повлезали наружу, когда чемпион начал сдавать физически и на первый план вышли стратегия и тактика. Когда Владимир Кличко проигрывал два своих последних в карьере поединка британцам Тайсону Фьюри и Джошуа, в его углу не хватало тренерского мнения. Не хватало так же, как его сейчас не хватает в углу Александра Усика.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 июля, 2018 среда

больше новостей

18 июля, 2018 среда

17 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать