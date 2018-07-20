Усик - Гассиев: заключительная битва взглядов перед боем

Бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве, его победитель станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 90,7 кг).

Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA у Гассиева.