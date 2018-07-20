Усик - Гассиев: заключительная битва взглядов перед боем
20 июля, 2018, 17:37
Александр Усик и Мурат Гассиев после взвешивания устроили последнюю дуэль взглядов перед боем
Традиционная дуэль взглядов состоялась после церемонии взвешивания.
- Сегодня в Москве состоялась официальная процедура взвешивания перед боем между Усиком и Гассиевым.
-
Бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве, его победитель станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 90,7 кг).
-
Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA у Гассиева.
Читайте также: Почему чехарда с тренерами вылезет Усику боком
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-