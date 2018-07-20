Суд отменил дисквалификацию "Милану" из еврокубков
20 июля, 2018, 15:46
Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию "Милану" из еврокубков
Таким образом, "Милан" сможет выступить в Лиге Европы в новом сезоне, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Адвокаты "Милана", которые выиграли дело в УЕФА, также призвали CAS рассмотреть финансовые данные, которые предоставили "Интер", ПСЖ и "Манчестер Сити". Юристы клуба считают, что к "Милану" в УЕФА отнеслись более предвзято, чем к этим командам. CAS признал претензии обоснованными и обратился к УЕФА с просьбой предоставить данные относительно итальянского, французского и английского клубов.
В УЕФА уже прокомментировал решение и заявили, что нарушения правил финансового фэйр-плей - лишь часть претензий к "Милану".
- УЕФА отстранил "Милан" на два года от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей.
- В июле "Милан" за долги китайских инвесторов сменил собственника и перешел в руки американской корпорации Elliott Management.
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