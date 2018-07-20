 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Суд отменил дисквалификацию "Милану" из еврокубков


фото: gazzetta.it
Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию "Милану" из еврокубков

Таким образом, "Милан" сможет выступить в Лиге Европы в новом сезоне, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Адвокаты "Милана", которые выиграли дело в УЕФА, также призвали CAS рассмотреть финансовые данные, которые предоставили "Интер", ПСЖ и "Манчестер Сити". Юристы клуба считают, что к "Милану" в УЕФА отнеслись более предвзято, чем к этим командам. CAS признал претензии обоснованными и обратился к УЕФА с просьбой предоставить данные относительно итальянского, французского и английского клубов.

В УЕФА уже прокомментировал решение и заявили, что нарушения правил финансового фэйр-плей - лишь часть претензий к "Милану".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июля, 2018 пятница

больше новостей

20 июля, 2018 пятница

19 июля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать