"Милану" выписали огромный штраф и погнали из еврокубков

27 июня, 2018, 16:40

УЕФА дисквалифицировал на год "Милан" из еврокубков и оштрафовал клуб на 30 млн евро за нарушение финансового фэйр-плей

Об этом сообщает Football Italia.

УЕФА уже сообщил итальянскому клубу о дисквалификации. "Милан" не сможет принять участие в Лиге Европы в следующем сезоне - команда по итогам выступления в чемпионате Италии-2017/18 заняла шестое место и получила путевку в групповой раунд турнира.

Летом прошлого года китайские инвесторы во главе с Ли Юнхуном вошли в правление клуба, однако во время сезона-2017/18 в прессе появились сообщения о финансовых проблемах бизнесмена и многомиллионных долгах его структур.