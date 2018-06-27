"Милану" выписали огромный штраф и погнали из еврокубков
27 июня, 2018, 16:40
УЕФА дисквалифицировал на год "Милан" из еврокубков и оштрафовал клуб на 30 млн евро за нарушение финансового фэйр-плей
Об этом сообщает Football Italia.
УЕФА уже сообщил итальянскому клубу о дисквалификации. "Милан" не сможет принять участие в Лиге Европы в следующем сезоне - команда по итогам выступления в чемпионате Италии-2017/18 заняла шестое место и получила путевку в групповой раунд турнира.
Летом прошлого года китайские инвесторы во главе с Ли Юнхуном вошли в правление клуба, однако во время сезона-2017/18 в прессе появились сообщения о финансовых проблемах бизнесмена и многомиллионных долгах его структур.
- Ранее сообщалось, что клубу грозят санкции со стороны УЕФА за значительные траты на покупку игроков, которые превышают доходы "Милана", что запрещено правилами финансового фэйр-плей.
- В следующем сезоне из еврокубков также могут дисквалифицировать французский ПСЖ, которому УЕФА дал время до конца июня, чтобы продать футболистов на сумму около 50 млн евро.
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