Футбольный клуб "Милан" отобрали у китайского владельца
11 июля, 2018, 10:50
Китайский бизнесмен Ли Юнхун из-за долгов потерял контроль над итальянским футбольным клубом "Милан"
Новым хозяином легендарного клуба стала американская инвестиционная корпорация Elliott Management, сообщает Football Italia.
Ли Юнхун не смог вовремя погасить перед Elliott Management задолженность в 32 млн евро. В целом в апреле 2017 года американская компания предоставила китайцу 303 млн евро.
Корпорация, которая стала новым владельцем клуба, планирует вложить в "Милан" 50 млн евро, чтобы стабилизировать финансовое состояние клуба.
- Ранее УЕФА отстранил "Милан" на два года от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей.
- Этим летом игроком "Милана" стал бывший футболист "Днепра" Иван Стринич.
- Вместе с тем другой хорватский экс-игрок украинского клуба Никола Калинич переходит из "Милана" в испанский "Атлетико".
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