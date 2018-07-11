Футбольный клуб "Милан" отобрали у китайского владельца

11 июля, 2018, 10:50

Китайский бизнесмен Ли Юнхун из-за долгов потерял контроль над итальянским футбольным клубом "Милан"

Новым хозяином легендарного клуба стала американская инвестиционная корпорация Elliott Management, сообщает Football Italia.

Ли Юнхун не смог вовремя погасить перед Elliott Management задолженность в 32 млн евро. В целом в апреле 2017 года американская компания предоставила китайцу 303 млн евро.

Корпорация, которая стала новым владельцем клуба, планирует вложить в "Милан" 50 млн евро, чтобы стабилизировать финансовое состояние клуба.