Предложения Путина - всегда обман, - Яценюк о "референдуме" в оккупированном Донбассе
Об этом бывший премьер-министр написал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что переговорные предложения Путина - это всегда обман, всем партнерам лучше не иметь никаких иллюзий относительно "новых" и "интересных" идей, которые Россия предложила на встрече в Хельсинки.
По его словам, за этими идеями кремлевской власти видно старое и хищное нутро агрессора, которому доставляет удовольствие насмешка над свободным миром.
"Большинство предложений, о которых известно, имитируют путь к решениям. Это переговорная ловушка. Украина не примет никаких тайных планов в отношении Донбасса и Крыма. Украина имеет политическое, моральное и человеческое право требовать от партнеров с Запада твердо придерживаться цивилизованных принципов международных отношений. Нравственное равенство с агрессором - это худший из возможных ударов массового поражения в отношении самих себя", - подчеркнул Яценюк.
- Ранее издание Bloomberg написало о том, что президент Владимир Путин во время саммита предложил президенту США Дональду Трампу провести "референдум" на оккупированных территориях Донбасса.
- По словам заместителя главы постоянной делегации в ПАСЕ Георгия Логвинского, Россия использует идею "референдума" на Донбассе, чтобы привлечь внимание мировой общественности и изменить свой статус на мировой арене.
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