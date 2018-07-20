Предложения Путина - всегда обман, - Яценюк о "референдуме" в оккупированном Донбассе

20 июля, 2018, 14:03

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк подчеркивает, что Украина не примет никаких тайных планов в отношении Донбасса и Крыма, которые были инициированы российской стороной на встрече президентов РФ и США в Хельсинки

Об этом бывший премьер-министр написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что переговорные предложения Путина - это всегда обман, всем партнерам лучше не иметь никаких иллюзий относительно "новых" и "интересных" идей, которые Россия предложила на встрече в Хельсинки.

По его словам, за этими идеями кремлевской власти видно старое и хищное нутро агрессора, которому доставляет удовольствие насмешка над свободным миром.

"Большинство предложений, о которых известно, имитируют путь к решениям. Это переговорная ловушка. Украина не примет никаких тайных планов в отношении Донбасса и Крыма. Украина имеет политическое, моральное и человеческое право требовать от партнеров с Запада твердо придерживаться цивилизованных принципов международных отношений. Нравственное равенство с агрессором - это худший из возможных ударов массового поражения в отношении самих себя", - подчеркнул Яценюк.