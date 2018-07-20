Физики сфотографировали атом в рекордном качестве

20 июля, 2018, 16:13

Физики из Корнельского университета в США получили фотографии отдельных атомов с рекордным разрешением - меньше половины ангстрема (0,39 Å)

Описание эксперимента опубликовано в журнале Nature.

Справка:

Ангстрем (Å) - единица длины, равная 10-10 м или одной десятимиллионной миллиметра.

В прошлом году физики из Корнельского университета предложили устройство electron microscope pixel array detector (EMPAD). Устройство представляет собой матрицу - 128х128 пикселей, чувствительных к отдельным электронам.

Каждый пиксель регистрирует угол отражения электрона; зная его, ученые реконструировали характеристики электронов, включая координаты точки, откуда он был выпущен.

Затем ученые закрепили на подвижной балке письмо двумерного материала - сульфида молибдена MoS2, и выпустили пучки электронов, поворачивая балку под разными углами к источнику электронов.

С помощью EMPAD и птайкографии ученые определили расстояние между отдельными атомами молибдена и получили изображения с рекордным разрешением - 0,39 Å. "По сути мы создали самую маленькую в мире линейку", - объясняет Сол Грюнер (Sol Gruner), один из авторов эксперимента. На снимке ниже видно атомы серы и место, где одного такого атома не хватает (указано стрелкой).

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