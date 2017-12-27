Ученые доказали, что повернуть время вспять - возможно. Как это сделали

27 декабря, 2017, 10:49

Физики из Федерального университета АВС (Бразилия) провели эксперимент, который, как утверждается, демонстрирует обратимость времени

Об этом пишет MIT Technology Review.

Они смогли нагреть горячий объект от холодного. Для этого был использовал хлороформ (CHCl3), растворенный в ацетоне.

Ученые заранее запутали ядра атомов углерода и водорода, а затем воздействовав на них ядерно-магнитным резонансом, создав условия, при которых время буквально двигалось назад. При этом эффект фиксировался на макро-, а не только на микроуровне.

"Мы наблюдали спонтанный поток тепла, направленный от холодной системы к теплой", - отмечают физики университета АВС.

В обычных условиях тепло идет от более теплого к менее нагретого тела. Это объясняется вторым законом термодинамики, согласно которому энтропия в замкнутых системах нарастает.

Энтропия - в данном случае может интерпретироваться как мера неопределенности (неупорядоченности) некоторой системы, например, какого-либо опыта (испытания), который может иметь разные исходы, а значит, и количество информации.

На самом же деле это пока не решена загадка, а второй закон – лишь "внешний" ее проявление. Поэтому капучино трудно разделить на черный кофе и молоко, а горячая чашка греет холодные руки.

Ученые предполагают, что первоначально (до Большого взрыва) Вселенная была "раскаленной", а энергия в ней была распределена равномерно. Со временем энтропия возрастала, что и определило направление "стрелы времени". Сам термин "стрела времени" был придуман физиком Артуром Еддингтоном.

Как отмечают ученые, этот эффект дает понимания феномена времени, его связи с энтропией и квантовой запутанностью. При этом интересно, что канадский физик-теоретик Бен Типпет доказал принципиальную возможность создания машины времени, хотя бы на уровне математической модели.

Его модель основана на идее, что четвертым измерением Вселенной является время. Это позволяет предположить наличие пространственно-временного континуума, в котором разные направления пространства и времени соединены тканью Вселенной.

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