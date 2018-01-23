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В Facebook изобрели новую единицу измерения времени. Кому и зачем нужны "флики"

Чтобы создателям визуальных эффектов было удобнее измерять продолжительность отдельных кадров, разработчик Кристофер Хорват предложил ввести новую единицу времени в виде простого четного числа

Об этом пишет Business Insider.

Facebook изобрела новую единицу измерения времени - флик (flick). Она эквивалентна 1/705 600 000 секунд - это больше, чем наносекунда, но меньше, чем микросекунда. Само название - это сокращение от frame tick, поскольку в этой единице измерения кинематографические корни.

В работе над фильмами и любыми визуальными эффектами создатели видеоряда должны уметь измерять продолжительность отдельных кадров. В большинстве фильмов используется стандартная частота - 24 кадров в секунду. Если замедлить видео, выйдет 24 статических изображения, которые при определенной скорости создают иллюзию движения.

Если измерять продолжительность кадров с помощью стандартных единиц, каждый из них будет равняться +41666666,669 наносекунды. Такие цифры выглядят некрасиво, а складывать их крайне неудобно, что создает массу проблем для художников и программистов.

Вот почему понадобился флик. Он представляет каждый фрейм в виде простого четного числа и может применяться для любой частоты кадров в видео.

Если частота фильма - 24 кадра в секунду, то каждый фрейм будет продолжаться 29 400 000 флика. В видеоиграх, где приветствуется частота до 60 кадров в секунду, фрейм будет продолжаться 11 760 000 фликов.

Это простые и понятные числа, которые можно легко складывать и вычитать, не беспокоясь о десятичные дроби, как при работе с наносекундами. С ними удобно работать при любой частоте - 24Гц, 25Гц, 30Гц, 48Гц, 50Гц, 60Гц, 90Гц, 100Гц или 120Гц.

Facebook выложила всю информацию по созданию и использованию фликов в открытом доступе. Теперь каждый может загрузить программное обеспечение, которое позволит работать с видео с использованием новой единицы измерения времени. Для создателей визуальных эффектов флики могут стать универсальной заменой наносекунд.

Напомним, Марк Цукерберг анонсировал значительные изменения в Facebook: пользователи будут видеть меньше публикаций от СМИ, и больше постов от своих друзей в соцсети.
После этого состояние Цукерберга уменьшилось на $ 2,9 млрд, ведь акции компании упали на 3,9%.
Кроме этого, Facebook будет запрашивать у пользователей о том, каким новостным ресурсам они больше доверяют, и на основе таких опросов регулировать новостную ленту.
Также соцсеть выпустила детский вариант своего мессенджера под названием Messenger Kids. Регистрация в Messenger Kids проводится только через аккаунт одного из родителей, поскольку политика Facebook запрещает создание детских страниц.
А вот бывший вице-президент Facebook Чамате Палихапития вообще заявил, что соцсети "разрушают основы общества" и извинился за участие в создании таких инструментов.

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