В Латвии создадут портал для проверки "фейкньюз"

18 июля, 2018, 20:55

Власти Латвии планируют в ближайшее время создать интернет-портал, где любой гражданин сможет проверить достоверность публично распространенных новостей

Об этом сообщает Delfi.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис отметил, что жителям не следует слепо верить всему, что они читают в интернете, лучше черпать информацию в официально зарегистрированных СМИ или госструктурах. Подлинность многих новостей можно быстро проверить, просто позвонив в оперативные службы.

"Мы работаем в этом направлении, создан координирующий механизм. Я очень надеюсь, что нам удастся создать единый портал, где любой житель Латвии сможет выяснить подлинность информации", - ответил Козловскис на вопрос, отслеживается ли в предвыборный период в стране распространение всех ложных новостей.