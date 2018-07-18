В Латвии создадут портал для проверки "фейкньюз"
18 июля, 2018, 20:55
Власти Латвии планируют в ближайшее время создать интернет-портал, где любой гражданин сможет проверить достоверность публично распространенных новостей
Об этом сообщает Delfi.
Министр внутренних дел Рихард Козловскис отметил, что жителям не следует слепо верить всему, что они читают в интернете, лучше черпать информацию в официально зарегистрированных СМИ или госструктурах. Подлинность многих новостей можно быстро проверить, просто позвонив в оперативные службы.
"Мы работаем в этом направлении, создан координирующий механизм. Я очень надеюсь, что нам удастся создать единый портал, где любой житель Латвии сможет выяснить подлинность информации", - ответил Козловскис на вопрос, отслеживается ли в предвыборный период в стране распространение всех ложных новостей.
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- Недавно частным вузам Латвии запретили преподавать на русском.
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