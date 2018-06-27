Как бороться с российской дезинформацией. Советы латвийского эксперта

27 июня, 2018, 15:00

Поддержка независимых средств массовой информации и внедрение в учебную программу предмета медиаграмотности помогут Украине бороться с российской пропагандой

Об этом рассказал профессор латвийского университета Туриба Айнарс Димантс во время дискуссии "Информационное оружие в гибридных конфликтах ХХІ века" Международного Форума Via Carpatia, передает Еспресо.TV.

Во-первых, необходимо наладить производство своего оригинального национального контента. Это касается фильмов, новостей и телеканалов. Особенно важно создание прочного Общественного вещания.

"Через Общественное у государства есть единственная возможность проводить медиаполитику и влиять на национальную повестку дня. И это второй пункт: поддержка национальных и независимых медиа. В том числе коммерческих за счет субсидий", - пояснил эксперт.

Димантс добавил, что Украине стоит внедрить полную прозрачность в отношении собственников СМИ. Он рассказал, что в Латвии также есть олигархи, которые используют медиа как инстурменты.

"Но у нас есть хороший результат: граждане эти каналы просто не смотрят, потому что не доверяют. Пользователи больше доверяют общественным вещателям и независимым коммерческим медиа, которые работают на профессиональной основе. Поэтому я поддерживаю ваши инициативы, такие как Европейская обсерватория журналистики при Киево-Могилянской академии и Независимый союз журналистов со своим собственным этическим кодексом. Этот путь профессионализации очень и очень важен", - добавил профессор.

Четвертым шагом борьбы с российской дезинформацией эксперт назвал медиаграмотность, ведь граждане должны уметь различать рекламу от новости и пропаганду от качественной журналистики.