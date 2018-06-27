Как бороться с российской дезинформацией. Советы латвийского эксперта
Об этом рассказал профессор латвийского университета Туриба Айнарс Димантс во время дискуссии "Информационное оружие в гибридных конфликтах ХХІ века" Международного Форума Via Carpatia, передает Еспресо.TV.
Во-первых, необходимо наладить производство своего оригинального национального контента. Это касается фильмов, новостей и телеканалов. Особенно важно создание прочного Общественного вещания.
"Через Общественное у государства есть единственная возможность проводить медиаполитику и влиять на национальную повестку дня. И это второй пункт: поддержка национальных и независимых медиа. В том числе коммерческих за счет субсидий", - пояснил эксперт.
Димантс добавил, что Украине стоит внедрить полную прозрачность в отношении собственников СМИ. Он рассказал, что в Латвии также есть олигархи, которые используют медиа как инстурменты.
"Но у нас есть хороший результат: граждане эти каналы просто не смотрят, потому что не доверяют. Пользователи больше доверяют общественным вещателям и независимым коммерческим медиа, которые работают на профессиональной основе. Поэтому я поддерживаю ваши инициативы, такие как Европейская обсерватория журналистики при Киево-Могилянской академии и Независимый союз журналистов со своим собственным этическим кодексом. Этот путь профессионализации очень и очень важен", - добавил профессор.
Четвертым шагом борьбы с российской дезинформацией эксперт назвал медиаграмотность, ведь граждане должны уметь различать рекламу от новости и пропаганду от качественной журналистики.
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- По словам народного депутата Украины, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, Форум Via Carpatia – это "новый бренд развития Гуцульщины".
- Уже в первый день Форума 70 народных музыкантов установили рекорд, достойный книги Гиннеса.
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