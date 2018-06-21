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Частным вузам Латвии запретили преподавать на русском

Сейм Латвии принял поправки к закону, которые запрещают обучение на русском языке в частных вузах и колледжах

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Правки приняли после того, как в действие вступил закон о переходе на обучение исключительно на государственном языке в средней школе.

Отмечается, что обучение в вузах по-прежнему можно будет вести на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучение на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях - для иностранных студентов и по международным программам. К тому же иностранные студенты обязаны изучать латышский язык, если обучение длится дольше шести месяцев.

Известно, что примерно треть студентов частных вузов учились в прошлом году на русском языке.

 

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